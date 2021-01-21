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Kızıltepe’de kadın girişimci pandemiye rağmen iş yeri açtı

21.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan Enise Demirkaya, pandemiye rağmen kahve kuruyemiş gibi ürünlerin satışa sunulacağı bir iş yeri açtı.Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde Enise Demirkaya ismindeki kadın girişimci, kahve ve kuru yemiş gibi ürünlerin satılacağı bir dükkan açtı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde yaşayan Enise Demirkaya, pandemiye rağmen kahve kuruyemiş gibi ürünlerin satışa sunulacağı bir iş yeri açtı.
Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde Enise Demirkaya ismindeki kadın girişimci, kahve ve kuru yemiş gibi ürünlerin satılacağı bir dükkan açtı. Demirkaya pandemide çoğu esnafın zor günler geçirmesine rağmen cesurca bir adım atarak iş yerini açtığını söyledi. Ticaretin risk istediğini ifade eden Demirkaya, "Aslında burayı açtığımızda biraz korktum. Pandemiden dolayı çoğu kişi çalışmaz dedi, ama ticaret risk ister. Ben de kendime güveniyorum ve başaracağım. Benim için ani bir karar oldu ve 1 ay içerisinde açtım" dedi.

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