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Kızıltepe’de korona virüs denetimi

MARDİN HABERLERİ  | 06.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam başkanlığında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ek tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınacak tedbirler konusunda toplantı yapıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam başkanlığında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ek tedbirleri genelgesi kapsamında vatandaşların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınacak tedbirler konusunda toplantı yapıldı. Yapılan toplantı sonrası Kızıltepe’de korona virüs tedbirleri artırılarak denetimler sıklaştırıldı.
Denetimler ilçe genelinde alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, market, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, giyim mağazaları, berber, kuaför, güzellik merkezi, internet kafe, park ve piknik alanı, otobüs durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapıldı. Denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet etmeleri istendi.

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