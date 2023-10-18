YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun yakalanan anne ve babası serbest bırakıldı

Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun yakalanan anne ve babası serbest bırakıldı

18.10.2023 10:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki çocuğun anne ve babası serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocukların anne ve babalarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çocukların anneleri ifadelerini alan savcılıkça, babaları ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten önceki gün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silahlı yaralamadan 2 kişi adliyedeSilahlı yaralamadan 2 kişi adliyede
Millet bahçesi 3. etap çalışmaları sürüyorMillet bahçesi 3. etap çalışmaları sürüyor
Antalya’nın su altı güzelliklerine Avrupalılar daha çok ilgi gösteriyorAntalya’nın su altı güzelliklerine Avrupalılar daha çok ilgi gösteriyor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mardin Kızıltepe

Mardin Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:00
Sabah
06:20
Öğle
12:07
İkindi
15:14
Akşam
17:45
Yatsı
18:59

Mardin Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Avuka eczanesi
Artuklu
Seyhan eczanesi
Mazidagi
Atakan eczanesi
Dargecit
Vitamin eczanesi
Kiziltepe
Ömerli eczanesi
Omerli
Denizler eczanesi
Midyat
Erol eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.