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Kızıltepe’de online sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

28.01.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Kızıltepe’de online sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesi genelinde online deneme sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitapla ödüllendirildi.Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan yapılan ilçe geneli online deneme sınavı sonucunda başarılı olan Narin Deniz, Amed Güneş, Fahriye Er, Nazlıcan Taşkan’ı kitapla ödüllendirerek tebrik etti.Törende eğitimin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, "Sevgili gençlerimize gösterdikleri üstün başarıdan dolayı, şehrimiz adına ülkemiz adına gelecekte edinecekleri mesleklerdeki başarılarının temelinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi genelinde online deneme sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitapla ödüllendirildi.
Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan yapılan ilçe geneli online deneme sınavı sonucunda başarılı olan Narin Deniz, Amed Güneş, Fahriye Er, Nazlıcan Taşkan’ı kitapla ödüllendirerek tebrik etti.
Törende eğitimin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, "Sevgili gençlerimize gösterdikleri üstün başarıdan dolayı, şehrimiz adına ülkemiz adına gelecekte edinecekleri mesleklerdeki başarılarının temelinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Pandemiden dolayı bu töreni kısıtlı yapıyoruz. Biz eğitime ve gençlerimize ne gerekiyorsa yapacağız. Başarıda katkısı olan tüm idareci ve öğretmenlerimizi de tebrik eder teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kızıltepe’de online sınavda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

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