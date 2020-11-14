Kızıltepe’de sigara yasağına karşı uyarıcı afişler asılıyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı tarafından, korona virüs önlemleri kapsamında sigara içmenin yasaklandığı alanlara uyarıcı afişler asıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm illerde vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve durak gibi alanlara sigara içme yasağı getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında il hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlar neticesinde Kızıltepe’de vatandaşların yoğun olarak yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa Caddesi, Ali Ertaş Caddesi, Kilise Caddesi, Eski Hastane Caddesi, alış veriş merkezleri, Mardin Havalimanı ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içmek yasaklandı.

Bu yasakla birlikte Kızıltepe Kaymakamlığı da harekete geçerek sigara içmenin yasak olduğu alanlara uyarıcı afişler asarak vatandaşları bu konuda bilgilendirildi. Cadde afişleri, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kızıltepe Belediyesi ekipleri tarafından asılarak gerekli önlemler alındı. Bu alanlarda yer stickerı yapılıp ‘Sigara İçmek Yasaktır’ yazısı yazıldı.

