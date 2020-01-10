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  4. Kızıltepeli öğrenciler OSB’deki fabrikaları gezdi

Kızıltepeli öğrenciler OSB’deki fabrikaları gezdi

MARDİN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçileri organizasyonunda Kızıltepeli öğrencilere Organize Sanayi Bölgesindeki un, bulgur ve tekstil fabrikaları gezdirilerek üretim aşamaları tanıtıldı.Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gönül Elçileri ile birlikte yürütülen Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi kapsamında Kızıltepe ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin araçları ile getirilen ortaokul öğrencilerine Mardin Organize Sanayi Bölgesi tanıtıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gönül Elçileri organizasyonunda Kızıltepeli öğrencilere Organize Sanayi Bölgesindeki un, bulgur ve tekstil fabrikaları gezdirilerek üretim aşamaları tanıtıldı.
Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gönül Elçileri ile birlikte yürütülen Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi kapsamında Kızıltepe ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin araçları ile getirilen ortaokul öğrencilerine Mardin Organize Sanayi Bölgesi tanıtıldı. Öğrenciler, un, bulgur ve tekstil fabrikalarını gezerek ürünlerin üretim aşamalarını yakından görme fırsatı buldu. Fabrika yetkilileri ürünler hakkında öğrencileri bilgilendirerek fabrikanın tüm aşamalarını tanıttı. Alışveriş merkezlerinde gördükleri ürünlerin üretim aşamalarını yakında gören öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Etkinlikle üretim sürecini yerinde görme imkanı bulan öğrenciler, hem fabrikaların görev ve işleyişleri konusunda bilinçlendi hem de geleceğe dair planlarına katkı sunma olanağı buldu. Öğlen yemeğinin ardından OSB yetkilileri, bölgede yapılan çalışmalar hakkında öğrencileri kısaca bilgilendirdi.
Etkinlik, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın hediyelerinin takdim edilmesinin ardından son buldu.

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