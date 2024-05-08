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Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

İHA İHA
08.05.2024 08:13
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Adana’da bir baba, kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü.

Kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet. A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam Mahallesi’ndeki evinin önünde Arda Demir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet .A. evden av tüfeğini alarak Demir’e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan Mehmet. A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu.

Demir’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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