Kızıyla yataktaki pozu tepki çekmişti... Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci nasıl bebek sahibi oldu? Gökhan Çıra Pınar Kerimoğlu'na 'Şuna bir açıklık getireyim' diyerek açık açık anlattı

Selin Ciğerci eski futbolcu Gökhan Çıra ile evli olduğu dönemde bebek sahibi olmuştu. Ünlü çiftin evlatlık mı edindiği, taşıyıcı anne yöntemiyle mi bebek sahibi olduğu konusu tartışmaları beraberinde getirmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

Soruşturma devam ederken Gökhan Çıra'nın kızıyla yataktaki bir pozu sosyal medyada tepki çekmiş ve bir soruşturma da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından açılmıştı.

Bu konu hakkında ifadeye çağırılan Gökhan Çıra ve kızı hakkında karar verilmiş ve bebeğinin ailede kalması karara bağlanmıştı.

'ŞUNA BİR AÇIKLIK GETİREYİM'

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Gökhan Çıra kızı ile ilgili merak edilenleri 'şuna bir açıklık getireyim' diyerek anlattı.

Çıra; ''Serenay benim anadan doğmuş kızım arkadaşlar. Taşıyıcı anne mi, yok evlatlık mı? Evlatlık filan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin de yaptığı testlerden sonra kanıtlanmış bir şekilde bu çocuğun babası Gökhan Çıra'dır. DNA testleridir, saç örnekleridir. Bunları biz kendimiz yapmadık bunu devletimiz geldi testini yaptı.' ifadelerini kullandı.

'HERKES ANNEYİ SORGULUYOR'

Pınar Kerimoğlu 'Gökhan Çıra'nın çocuğu tamam ama bu sefer anneyi sorguluyor herkes' diyerek sözlerine devam etti. Çıra ise 'Bunun annesi de var. Bunu burada söylememe gerek yok' diyerek konuyu kapatmak istedi.

Kerimoğlu 'O öyle oldu. Ama sonuçta bu hatadan dönüldüğü için... Yani bildiğin için... Çocuk da doğmuş oldu' dedi.

Gökhan Çıra 'Bunu hiç açmayalım bu konuyu kapatalım' diyerek ısrarla konuyu kapatmak istedi ama Kerimoğlu 'Annesi...?' diyerek devam etti. Çıra 'Annesinin adını söylemek istemiyorum. Annesinin adı zaten kimlikte yazıyor' diye konuştu.

Gökhan Çıra kızı ile yataktaki tepki çeken fotoğrafı hakkında da şunları söyledi; ''O fotoğrafı paylaştığım için hatalıyım. Ama yapılmak istenen algıdan dolayı öyle. İç çamaşırı denmiş bir saat önce ben o şortla spor salonunda spor yapmışım. Ben kızımın bir tane saçı için dünyayı yakarım.

O fotoğrafları hiçbir niyet yokken alıyorum ve paylaşıyorum. Kucağımda oturup film izledi. Hatta iki tane fotoğraf var birinde göbeğimde oturuyor daha sonra aşağıya doğru iniyor kayıyor. Ya ben şunu soruyorum hangi anne baba küçükken oğlu veya kızını kucağına alıp oturtmadı? Hangi akılla böyle düşünülür... Bu insanların düşünce pisliği...''