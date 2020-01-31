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KKDP desteklemeleri meyvesini vermeye devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda Melikgazi ilçesi Kayabağ mahallesinde “Mantar Üretim Tesisi Projesi” ile başvuruda bulunan ve projesini tamamlayarak üretime başlayan Seval Pehlivanoğlu’ na ait istiridye mantarı üretim tesisine İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ziyarette bulundu.Yapılan ziyarette üreticiyle görüş alışverişinde bulunan Şahin, “ Mantarın besin değerinin yüksek olması ve ekonomik avantajlarının ön plana çıkması ile üretimi ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ doğrultusunda Melikgazi ilçesi Kayabağ mahallesinde “Mantar Üretim Tesisi Projesi” ile başvuruda bulunan ve projesini tamamlayarak üretime başlayan Seval Pehlivanoğlu’ na ait istiridye mantarı üretim tesisine İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ziyarette bulundu.
Yapılan ziyarette üreticiyle görüş alışverişinde bulunan Şahin, “ Mantarın besin değerinin yüksek olması ve ekonomik avantajlarının ön plana çıkması ile üretimi ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. İlimizde KKDP kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarımsal faaliyet alanında ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, karlılığı artırmak ve üretim yelpazesini çeşitlendirmek için verilen desteklerle, tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi kültür mantarının üretiminde de gelişmeler sağlanmıştır. Toplam 5.5 da. arazi üzerine kurulan, 8 odadan oluşan, tam kapasite çalışılması durumunda 10-15 ton üretim yapabilen işletme Bakanlığımız tarafından yaklaşık 444 bin lira hibe desteği verilerek kurulmuştur” dedi.

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