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KKEF ve Kariyer Merkezi iş birliği ile çalıştay düzenlendi

07.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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KKEF ve Kariyer Merkezi iş birliği ile çalıştay düzenlendi

Pandemi Döneminde Değişen Eğitim Ortamında Kariyer Merkezlerinin Rolü Çalıştayı 1-2 Şubat 2021 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi.Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversitelerin eğitim fakültelerinin ve kariyer merkezleri yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr.

Pandemi Döneminde Değişen Eğitim Ortamında Kariyer Merkezlerinin Rolü Çalıştayı 1-2 Şubat 2021 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde çevrimiçi olarak düzenlendi.
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversitelerin eğitim fakültelerinin ve kariyer merkezleri yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş Ceylan ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir davetli konuşmacı olarak katıldılar.
Çalıştaya Atatürk Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Merkezleri ile Atatürk Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültelerinden yöneticiler katılım gösterdi.
Çalıştayda pandemi nedeniyle zorunlu hale gelen ve pandemi sonrasında da kısmi olarak kalıcı olması ön görülen uzaktan eğitim süreçlerinde kariyer merkezlerinin sorumlulukları odak grup tekniği ile tartışıldı. Daha sonra üretilen bilgi kategorize edilerek kariyer merkezlerinin yeni normalde dönüşen rolleri ve bunları yerine getirirken değişen yöntem ve araçlar masaya yatırıldı.
Atatürk Üniversitesi gibi öncü bir üniversitenin gerçekleştirdiği çalıştaydan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Dr. Savaş Ceylan bu tür bilimsel etkinliklerin devam etmesi yönünde atılacak adımları destekleyeceklerinin altını çizdi.
Çalıştayın açılış ve davetli konuşmacılar bölümü Atatürk Üniversitesi resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanırken sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde yayımlanacak.

KKEF ve Kariyer Merkezi iş birliği ile çalıştay düzenlendi

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