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KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti:

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin her türlü sıkıntısının yanındayız. Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Aynı milletin evlatları ve torunlarıyız"

KIRŞEHİR (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin her türlü sıkıntısının yanında olduklarını belirterek, "Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Aynı milletin evlatları ve torunlarıyız." dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı Valilik binasında ziyaret eden Tatar, müziğiyle ün yapan Türkiye'nin önemli kültür merkezlerinden birinde olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Türkiye ile her türlü güzellikleri ve kültürü paylaşmayı arzu ettiklerini vurgulayan Tatar, "Kıbrıs halkı ile Anadolu halkının kaynaşması, birlik ve beraberlik içinde güçlenme ve haliyle refah ve mutluluğunun artması, kültürün paylaşılması ve bu iletişim çağında bu imkanları kullanarak yakınlığımızın daha da artması en büyük temennimizdir." diye konuştu.

Bahar Kalkanı Harekatı'na değinen Tatar, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de şifa dileyerek, Kıbrıs Türk halkının da bu acıyı Türkiye ile paylaştığını ifade etti.

"İnşallah Bahar Kalkanı Harekatı başarı ile sonuçlanır." diyen Tatar, Türkiye'nin güçlü olduğunu ve her türlü sıkıntıya rağmen gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ve KKTC'nin gücünü milletinden aldığını vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Türkiye, düşman hareketlerine karşı bütün gücü ve imkanlarıyla dik durabiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bunları yakından izliyoruz. Türkiye'nin her türlü sıkıntısının yanındayız. Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir. Aynı milletin evlatları ve torunlarıyız. Bize göre bir millet, iki devlet olmuşuz. Ama mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'de yaşanan bir takım yeni gelişmelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti daha önemli ve daha değerli hale gelmiştir. 1974'ten sonra yapılanlarla bir noktaya gelinmiş, devletimiz güçlüdür ve güçlenecektir."

Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşacağına inandığını aktaran Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin güvenliği, bu bölgedeki huzur ve barış ortamı inşallah süregelir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk halkı bu bölgede onurlu bir şekilde devletini güçlendirerek yoluna devam eder. Haritaya ve gelişmelere baktığımızda her zaman söylüyorum, 1071'de atalarımız Malazgirt'e gelmiş, 1453'te İstanbul'un fethi ile Avrupa'ya doğru yayıldık. 1971'de de Kıbrıs'ın fethi. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın tarihine baktığımızda bu üç tarih çok önemli. Kıbrıs'ta da bir takım şeyler yaşandı. 1974'e kadar Kıbrıs Türkü direndi. Şimdi 1974'den sonra bambaşka bir durum ortaya çıkmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirme adına orada da büyük bir mücadele verilmektedir."

Kırşehir Valisi Akın da KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı, Ahiliğin başkenti olan, UNESCO'nun müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na aldığı Kırşehir'de misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ziyarette, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da hazır bulundu.

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Kırşehir Valiliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ziyaret

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