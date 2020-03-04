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KKTC Başbakanı Tatar Erciyes’e hayran kaldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği konferansın ardından Erciyes’e çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği konferansın ardından Erciyes’e çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’tan bilgi alan Başbakan Tatar, Erciyes’e hayran kaldığını söyledi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, iki günlük Kayseri ziyaretinde uluslararası standartlardaki Erciyes Kış Turizm Merkezi’ni de gezdi. Başbakan Ersin Tatar’a Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da eşlik etti. Başbakan Ersin Tatar’a Kardanadam Tesisleri’nde Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından Erciyes’le ilgili bilgi verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Erciyes’in yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırladığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç’ın, Kardanadam Tesisleri’nde görüştüğü bir turist ise Peru’dan geldiğini belirtti. Erciyes’ten çok etkilendiğini ifade eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a Başkan Büyükkılıç tarafından Erciyes A.Ş.’nin rozeti takıldı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, gondola da binerek 2 bin 400 metreye çıktı. Kayseri ve Erciyes’in doyumsuz manzarasını izleyen Başbakan Tatar, Erciyes’e hayran kaldığını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Erciyes’teki incelemelerinin ardından karayolu ile Kayseri’den ayrıldı.

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