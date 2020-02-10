KKTC cumhurbaşkanı adayı Arıklı'dan "Akıncı oy devşirmeye çalışıyor" eleştirisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki ifadelerinden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi.

Tatilini Kütahya'daki termal bir tesiste geçiren Arıklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin etle tırnak gibi olduğunu, birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Her iki halkın ve devletlerinin birlikteliğinin bundan sonra da sürmesi gerektiğini, Kıbrıs Türkü'nün Anadolu Türkü'nden ayrı olmadığını vurgulayan Arıklı, şöyle devam etti:

"Sayın Akıncı'nın ayrılık varmış gibi verdiği demeçler, bizleri derinden üzmüştür. Türkiye ile ilişkilerimiz son derece medeni ve karşılıklı anlayışa dayanan, eşitlik esaslarına dayalı bir ilişkidir. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti bizlere ciddi yardımlar yapıyor, güvenliğimizi sağlıyor. Rumlarla müzakereleri ana vatanın desteğiyle yapabiliyoruz. Kıbrıs ayakta duruyorsa ana vatan Türkiye'nin sayesindedir. Sayın Mustafa Akıncı'nın bunları göz ardı ederek sanki iki farklı devlet, halk varmış gibi bir anlayışla meseleye yaklaşarak demeç vermesi, İngiliz ve Rumlardan Türkiye ile ilişkiler konusunda yardım istemesi anlaşılır bir tutum değildir."