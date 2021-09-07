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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da konuştu:

07.09.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır. Onlar, hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çünkü Rumlar, Türklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmiştir" - "Oynanan oyun, Kıbrıs'ı tamamıyla Avrupa Birliği'ne almak. Kıbrıs federal cumhuriyeti bağlamında, kuzeyiyle güneyiyle Avrupa Birliği'nde, bizleri de Türkiye'den kopartmak. Kimsenin gücü bizim Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumlarla bir ortaklığın geride kaldığına işaret ederek, "Onlar, hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çünkü Rumlar, Türklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmiştir." dedi.

Tatar, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Tatar, daha sonra Mevlana Müzesi'ne geldi.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında bir süre dua eden Tatar, müzedeki eserleri inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan bilgi aldı.

Tatar, daha sonra İstiklal Harbi Şehitliği'nde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, tarihte Konya, Karaman ve Akşehir'den 12 bin ailenin Kıbrıs'a yerleştiğini anımsatarak, Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin arasında bugüne kadar sağlanan birlikteliğin, ilelebet devam edeceğini kaydetti.

Ilgın ilçesindeki Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa'nın camisini dün ziyaret ederek, dua ettiğini belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC varsa çok bedeller ödedik, çok zahmetler çektik. Bugün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de sizlerin kalesi, bizlerin öz yurdu KKTC ile bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykırıyoruz. Bu maneviyat anlamında büyük milletin fertleri olarak bizlerin ortaya koyduğu fedakarlık ve cesaret, geldiğimiz bu aşamada sağladığımız bütün bu süreçler, bizlerin başarısıdır ve zaferdir. Geleceğe umutla bakabilmenin de yegane teminatıdır."

- "Kıbrıs Türkü, yoluna selametle devam etmektedir"

Tatar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı olduktan sonra artık Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devletten bahsediyoruz. Federasyon, medereasyon, Rumlarla bir ortaklık artık geride kalmıştır. Onlar, hiçbir zaman kabul görmemiştir. Çünkü Rumlar, Türklerin iyi niyetlerini her zaman ellerinin tersiyle itmiştir. Haliyle artık egemen eşitliğe dayalı, iki devlet temelinde, yani iki devletin iş birliğinde anlaşma olacaksa olsun. Çünkü oynanan oyun, Kıbrıs'ı tamamıyla Avrupa Birliği'ne almak. Kıbrıs federal cumhuriyeti bağlamında, kuzeyiyle güneyiyle Avrupa Birliği'nde, bizleri de Türkiye'den kopartmak. Kimsenin gücü bizim Türkiye ile bağlarımızı kopartmaya yetmez. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımız tarihten gelen gönül birliğimizle eş değerdir. 1571'ten bu yana aramızdaki maneviyat bağları ve gönül birliği, milli heyecan bizleri daha da yakınlaştırmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, her zaman Türkiye'ye gönül bağı ile bağlıdır. Atalarımız buradan Kıbrıs'a gitmiştir. 1974'te Mehmetçiğin adım atmasıyla bambaşka bir durum ortaya çıkmış. Bu saatten sonra Kıbrıs Türkü, 1974 öncesine geri dönmez, dönmemelidir. Kıbrıs Türkü, yoluna selametle devam etmektedir."

Konya'da olmaktan da büyük mutluluk ve huzur duyduğunu sözlerine ekleyen konuk Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerine İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde sema ayini şerifi izleyerek devam etti.

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