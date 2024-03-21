KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hatay'da okul açılışına katıldı:

Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Kıbrıs Şampiyon Melekler Konteyner Kenti'nde aynı ismi taşıyan ilk ve ortaokulun açılışına katıldı.

Burada konuşan Tatar, 6 Şubat 2023 depremlerinde, voleybol turnuvası için gittikleri Adıyaman'da yıkılan otelde yaşamını yitiren ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak anılan, Gazimağusa Türk Maarif Kolejinin kadın ve erkek voleybol takımı öğrencileri ile öğretmenleri dahil hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

KKTC'nin, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, "6 Şubat'ta da beraberdik, depremi birlikte yaşadık. Acılarımız o kadar büyük ki bu acıları unutmamız mümkün değil. Bu acı her zaman yüreğimizde olacaktır çünkü yüreğimiz dağlanmıştır, parçalanmıştır. Böylesine büyük bir acıyı yaşamak elbette çok sancılıydı. Umut ediyoruz ki gelecekte çocuklarımız böyle acıyı yaşamasın. Çünkü bu öyle asrın felaketi değil, bu asırların felaketidir." diye konuştu.

Tatar, depremlerde yaşanan acılara duyarsız kalmadıklarını ve İskenderun'a şu an içinde bulundukları, 500 konteynerin yer aldığı konteyner kenti kurduklarını söyledi.

Açılışını yaptıkları "Şampiyon Melekler" ismini taşıyan ilk ve ortaokulun hayırlı olmasını dileyen Tatar, bu okulda eğitim görecek çocukların ileride Türk milletine hizmet edeceğini dile getirdi.

Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Buradan elbette Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a ve tüm diğer Türk devletlerine de selamlarımı iletmek istiyorum. Çünkü biz bütün bu mücadelemizi elbette başta Türkiye Cumhuriyeti Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göstermekte olduğu yakınlıkla ve diğer Türk devletleriyle yaptığımız yeni birtakım açılımlarla inşallah gelecekte Türk birliğinin, bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Tatar, Türkiye'nin depremler sonrası tüm yaraları saracağına inandıklarını belirtti.

"PEK ÇOK SAHADA HATAY'IMIZI YENİDEN İHYA VE İNŞA EDİYORUZ"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da çocukların eğitim hayatına katkı sağlayacak okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Depremlerin kentte açtığı derin yaraları sarabilmek adına ilk andan itibaren seferberlik ruhuyla çalışıldığını vurgulayan Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hizmetlerden bütün alanlara varana kadar pek çok sahada Hatay'ımızı yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Bu ihya ve inşa sürecimizde tabii ki başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok yardım ve destekler de aldık. Burada bizim en önemli kayıplarımız tabii ki insanlarımızla ilgili oldu. Şampiyon Melekler de bunlardan birisiydi, Adıyaman'da hayatlarını kaybettiler, onlar da maalesef depremin sonuçlarından bir tanesi oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız hem onları anmak hem de onların adına açacağımız okulumuzun açılışına katılmak üzere ilimize teşrif buyurdular."

Masatlı, depremlerin kent genelinde okullarda oluşturduğu tahribatlara ilişkin bilgi vererek, bunların giderilmesi için yapılan çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından, 8 derslikli konteyner okulun açılış kurdelesi kesildi. Tatar ve beraberindekiler, okulu gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra Kıbrıs Şampiyon Melekler Konteyner Kenti'ni gezerek vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tatar, ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

