KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Muratpaşa’da anıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembol ismi KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının yıldönümü dolayısıyla sağanak altında gerçekleşen törende, “Şükür ki, orada bağımsız bir devletimiz var. Kardeşlerimiz onurla yaşamlarını sürdürüyor. Buna emeği geçen Rauf Denktaş’ı saygı, minnet ve hürmetle anıyorum” dedi. Başkan Uysal, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümü dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı’nda düzenlenen törene katıldı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş anıtlarının yanı sıra şehitler abidesinin yer aldığı parkta tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunumuyla devam etti. Törende KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram’ın yanı sıra Türk Ocakları, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nden temsilciler yer aldı.

Türklük için özel isim

Sağanak altında gerçekleşen törende konuşan Başkonsolos Beyazbayram, “Kıbrıs Türk mücadelesinin en önde gelen liderlerinden biri olarak Rauf Raif Denktaş’ı özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi. Denktaş’ın sadece Kıbrıs Türk halkı için değil tüm Türklük için özel bir isim olduğunu dile getiren Beyazbayram, “Bugün Orta Asya’dan Balkanlara kadar her yerde Rauf Raif Denktaş’ı herkes bilir, sever ve sayar. Ayrıca Anadolu’da da Rauf Raif Denktaş saygın yerini Türk halkının bağrında almıştır” diye konuştu.

Başkan Uysal ise “Bir millet evladı” olarak nitelendiği Rauf Denktaş’ı anmak için bir araya geldiklerini belirterek “Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi. Başkan Uysal, Denktaş’ın çok dirayetli, kararlı, yaşayarak demlenmiş bir lider olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Teorik değil pratikti. Kağıt üzerinden okumaya ya da vaatlere dayanmıyordu. Yaşadığı şeylerden neş’et ediyordu. Birçok kez haksızlığa uğradı. Kıbrıs sorunun çözülmemesinin nedeni olarak gösterildi. Ama ebediyete intikal etti, Kıbrıs sorunu çözülmek şöyle dursun, uluslararası açıdan, daha da kötüye gitti. Ama şükür ki, orada bağımsız bir devletimiz var. Kardeşlerimiz onurla yaşamlarını sürdürüyor. Buna emeği geçen Rauf Denktaş’ı saygı, minnet ve hürmetle anıyorum.”

Konuşmaların ardından tören, Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinde şehit düşen, hayatını kaybedenler için edilen dualarla sona erdi.

