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KKTC'den gelen 130 kişi, Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

UŞAK HABERLERİ  | 27.03.2020 23:00 | Son Güncelleme

KKTC'den gelen 130 kişi, Uşak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

KKTC'den gelen 130 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

KKTC Ercan Havalimanından 130 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, saat 21.00'de Uşak Havalimanına indi.

Uçakta ateşleri ölçüldükten sonra otobüslere bindirilen yolcular, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurduna getirildi.

Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19

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