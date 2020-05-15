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KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi Adıyaman'a ulaştı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.05.2020 20:55 | Son Güncelleme

KKTC'den getirilen 173 tarım işçisi Adıyaman'a ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e oradan da kara yoluyla Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtlara yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Adıyaman'a getirildi.

Kentte Safvan Bin Muattal Yurdu'na getirilen tarım işçileri, burada 14 gün gözlem altında tutulacak.

Getirilen işçilerin yurt bahçesinde sağlık personelleri tarafından ateşleri ölçüldü.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e oradan da kara yoluyla Adıyaman'a getirilen 173 tarım işçisinin yurtlarda karantina altına alındığını söyledi.

İşçilerin tüm ihtiyaçlarının başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların karşılayacağını ifade eden Altuğ, "Tarım işçileri 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Misafirlerimizi daha sonra da evlerine göndereceğiz. Daha önce Cezayir'den gelen kafileyi ise bayramın ilk günü memleketlerine göndereceğiz." dedi.

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