KKTC'den getirilip Uşak'ta yurtta karantinaya alınan öğrenciler deneyimlerini paylaştı

ORHAN FATİH DOĞAN - Eğitim gördükleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda karantinaya alınan öğrenciler, yaşadıkları bu deneyimle, özgürlüğün ve sağlığın değerini daha iyi öğrendiklerini belirtti. Hava yoluyla 27 Mart'ta KKTC'den Uşak Havalimanı'na getirilen 130 öğrenci, Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor. Karantina boyunca dört kişilik odalarda yalnız kalarak kendilerini izole eden öğrencilerin, her sabah kahvaltılarının ardından sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçülüyor. Yurttaki görevlilerin sabah kahvaltısını, öğle ve akşam yemeklerini kapılardan teslim ettiği öğrenciler, vakitlerini ders çalışıp, kitap okuyup ve film izleyerek geçiriyor. Aile, arkadaş ve sosyal çevreden uzak bir şekilde 14 gün kendileriyle baş başa kalan öğrenciler, özgürce gezebilmenin ve sağlığın anlamını, karantina günlerinde daha iyi anladıklarını söylüyor.

- "Yürümeyi çok özledim" Bazı öğrenciler, yaşadıklarını, "uzaktan" yapılan röportajla AA muhabirine anlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) KKTC Kampüsü'nde psikoloji eğitimi gören Ecem Tunaboylu, güne saat 08.30'da kahvaltıyla başladıklarını, yaklaşık 1 saat sonra ateşlerinin ölçüldüğünü belirtti. Daha çok uyuduğunu anlatan Tunaboylu, "Online derslere katılıp dersime çalıyorum. Vaktimin uzun bir zamanını ailemle ve arkadaşlarımla görüntülü konuşarak geçiyorum." dedi. Bunların haricinde film izleyip kitap okuduğunu belirten Tunaboylu, diğer odalarda kalan arkadaşlarıyla da toplu olarak görüntülü konuştuklarını anlattı. Tunaboylu, "Yeme içme konusunda imkanlarımız gayet iyi ve yemekler beklediğimden lezzetli. Ekstra ihtiyaçlarımızı da kantinden temin ediyoruz." diye konuştu. Tunaboylu, içinde bulunduğu duruma iyi tarafından baktığını ve sürecin kendisine güzel şeyler kattığını ifade ederek şöyle devam etti: "Yürümeyi çok özledim ve hayat normale döndüğünde ilk işim bolca yürümek olacak. Buradan değişmiş olarak çıkacağım ve bunların hepsi olumlu olacak. Çok fazla kendi kendine kalıyorsun, kendini sorgulama, düşünme, hatalarını, doğrularını, karakterini, davranışlarını her şeyini sorgulama fırsatı oluyor.

İnsanların buradan çıktıktan ve her şey normale döndükten sonra hayata karşı daha mutlu daha umutlu bakacaklarını düşünüyorum. Hayatta her zaman kötü şeyler olabilir, biz dünyada yokken de oluyordu, biz gittikten sonra da olacak. Önemli olan bu süreci nasıl geçirdiğiniz çünkü bir şeylerin değerini fark ediyorsunuz. Bu sürede bir şeylerden mahrum kalıyorsun ardından bu sana tekrar geri geliyor. Ben bunları, virüsün geçeceği düşünerek mutlu oluyorum. Bana güzel şeyler katacak, zamanında mutsuz olduğum şeylerin ne kadar anlamsız olduğunu fark edeceğim. Özgürlük aslında sokakta rahat bir şekilde yürüyebilmek, bir yerde oturup istediğini yapabilmekmiş, onu fark ediyorum." - "Çok küçük şeylere üzüldüğümün farkına vardım" Psikoloji öğrencisi Cemre Ezgi Okşar da karantina günlerinde dizi ve film izleyip ders çalıştığını, kitap okuyup, arkadaşlarıyla konuşarak vakti geçirdiğini belirtti. Motivasyonunun bazen düştüğünü ama bugünlerin geçeceğini ve bunların kendisine tecrübe sağladığını düşünerek moralini yüksek tuttuğunu anlatan Okşar, şunları kaydetti: