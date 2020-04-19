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KKTC’den Muş’a getirilecek vatandaşların kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

MUŞ HABERLERİ  | 19.04.2020 11:41 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında Muş’a getirilerek karantina altına alınacak olan Türk vatandaşlarının kalacakları yurtta hazırlıklar tamamlandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla yurt dışından getirilen vatandaşlar, bugün KKTC’den kalkacak uçakla Muş’a getirilecek.İlk olarak Muş Sultan Alparslan Havalimanında karşılanacak olan Türk vatandaşları, buradaki işlemlerinin ardından Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Öğrenci Yurduna götürülecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında Muş’a getirilerek karantina altına alınacak olan Türk vatandaşlarının kalacakları yurtta hazırlıklar tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla yurt dışından getirilen vatandaşlar, bugün KKTC’den kalkacak uçakla Muş’a getirilecek.
İlk olarak Muş Sultan Alparslan Havalimanında karşılanacak olan Türk vatandaşları, buradaki işlemlerinin ardından Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Öğrenci Yurduna götürülecek. 14 gün boyunca karantinada kalacak olan vatandaşlar için yurttaki tüm hazırlıklar tamamlanırken, karantinada kalacak misafirlerin odalarına el dezenfektanı, kişisel bakım ürünleri, çay, şeker, diş fırçası ve macunu ile havlu ve terlik bırakıldı.
Yapılan hazırlıkla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, “Bugün Kıbrıs’tan gelecek olan misafirlerimiz için bütün odalarımız hazırlandı. Yurdumuz hazır. Hepsini ağırlamaya hazırız. Kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine el dezenfektanından seccadesine varıncaya kadar, yine aynı zamanda yemeğinden ara öğünlerine kadar her türlü ihtiyaçları hazır. Burada sosyal izolasyona da dikkat edecek şekilde tedbirlerimizi aldık. İnşallah misafirlerimize otel hizmeti sunarak ağırlamış olacağız ve memnun, mutlu bir şekilde uğurlayacağız” dedi.
Muş’ta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının Muş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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