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Klasik müziğin dehası Beethoven Kuşadası’nda anıldı

AYDIN HABERLERİ  | 28.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

İbramaki Sanat Galerisi, Klasik Müzik Bestecisi Alman Ludwig Van Beethoven’ın 250’nci doğum yılı onuruna düzenlenen muhteşem bir anma konserine ev sahipliği yaptı.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri’nin sahne aldığı konser, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.Dünyada Klasik Müziğin gelmiş geçmiş en önemli bestecileri arasında yer alan Alman sanatçı Ludwig Van Beethoven, doğumunun 250’inci yılında Kuşadası’nda muhteşem bir konserle anıldı.

İbramaki Sanat Galerisi, Klasik Müzik Bestecisi Alman Ludwig Van Beethoven’ın 250’nci doğum yılı onuruna düzenlenen muhteşem bir anma konserine ev sahipliği yaptı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri’nin sahne aldığı konser, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.
Dünyada Klasik Müziğin gelmiş geçmiş en önemli bestecileri arasında yer alan Alman sanatçı Ludwig Van Beethoven, doğumunun 250’inci yılında Kuşadası’nda muhteşem bir konserle anıldı. İbramaki Sanat Galerisi’nde Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) işbirliğinde düzenlenen etkinliğe sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Kemanda Birol Aydın, viyolada Deniz Çağlar, viyolonselde Özgür Elgün, piyanoda AleksandrMekaev, Elena Yusupova ve Elif Yazgan’ın yer aldığı konserde, Tenor Umut Güngör’ün seslendirdiği Beethoven’a ait “An Die Ferne Geliebte” ile “Romanza” isimli eserler salonu dolduranlarca ayakta alkışlandı. Konser sonunda KUSAV Başkanı Levent Köylü sanatçılara çiçek ve plaket verdi.

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