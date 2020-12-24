Klimadan çıkan yangın korkuttu

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde klimadan çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, işyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat şirketine ait işyerinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında işyerinde bulunan Yusuf Ekmekçi dumandan etkilenerek ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekmekçi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken İşyeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

