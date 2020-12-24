YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Klimadan çıkan yangın korkuttu

Klimadan çıkan yangın korkuttu

AYDIN HABERLERİ  | 24.12.2020 22:38 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde klimadan çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, işyeri kullanılamaz hale geldi.Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde klimadan çıkan yangın korku ve paniğe yol açarken, işyeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat şirketine ait işyerinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında işyerinde bulunan Yusuf Ekmekçi dumandan etkilenerek ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekmekçi’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken İşyeri kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:15
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Eraydın Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ergül Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.