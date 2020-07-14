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KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik ederek, “Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor” dedi.İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklanırken, listeye Kahramanmaraş’tan 11 şirket girmeyi başardı.KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre geçen yıla göre 2 firma aratarak Kahramanmaraş’tan 11 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.Listede yer alan firmaları tebrik eden Balcıoğlu, “Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz tüm gücüyle Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyor.

KMTSO Başkanı Balcıoğlu: "Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz de büyüyor"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik ederek, “Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor” dedi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklanırken, listeye Kahramanmaraş’tan 11 şirket girmeyi başardı.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na göre geçen yıla göre 2 firma aratarak Kahramanmaraş’tan 11 firmanın ilk 500 firma arasında yer aldığını söyledi.
Listede yer alan firmaları tebrik eden Balcıoğlu, “Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz tüm gücüyle Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışıyor, üretiyor, ihracat yapıyor. Covid-19 salgını sürecinde dahi istihdamını düşürmeyen, üretim ve ihracatını sürdürmek için gayret gösteren, pazar arayışlarını artıran şirketlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Hiç şüphe yok ki, şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve istihdam imkanlarımız da büyüyor. Kahramanmaraş’ın gerçek manada kalkınması ve yüksek katma değerli üretimle insanımıza daha iyi bir gelecek sunması büyük şirketlerimizin sayısının artmasına bağlı” dedi.
Kahramanmaraş’tan listeye geçen yıl 9 şirketin girdiğini ifade eden Balcıoğlu, “Bugün, ekonomide yeni kahramanlık hikayeleri yazan bu şirketlerimiz, her türlü zorluğa karşın çalışarak, üreterek Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın gücüne güç katmışlardır. Kahramanmaraş, büyük şirketler kategorisinde ilk 1000’de en çok şirketi olan illerde 8. sırada yer alıyor. Geçen yıl ilk 500’de 9 şirketimiz vardı. Bu sene 2 yeni firmamız dahil oldu ve 11 firmamız en büyükler arasında yer aldı. Bu yeni firmalarımızı da özellikle kutluyorum. İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl yayınladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, Kahramanmaraş’tan listeye girme başarısını gösteren 11 şirketimize gösterdikleri performans ve Kahramanmaraş’a yaşattıkları gurur dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür ediyor ve tebriklerimi sunuyorum” dedi.

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