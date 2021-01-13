KMTSO’dan, KOBİ’ler için finansman anlaşması

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Türkiye Halk Bankası (Halkbank) arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı.

Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmayı KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Arslan imzaladı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmasında, “Bu protokol üyelerimizin daha rahat ve daha avantajlı kredi kullanma imkanlarını artıracak. Halkbank bize zaten çok fazla destek veren bir kurum. Bu sistem de bizim ticaretimizi daha çok kolaylaştıracak. Protokolümüzün şehrimizdeki ticaret insanlarına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Satıcı firmalar, peşin, taksitli veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.

Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman maliyetleri ortadan kalkacak.

Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak. Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile müşteri sadakati sağlanacak.

POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı tanınacak.

Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken, maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.

Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak.

Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.



