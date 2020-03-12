YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

KARAMAN HABERLERİ  | 12.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.Antalya’nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti.

KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.
Antalya’nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti. 25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül’ü makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül’e sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez de eşlik etti. Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, “Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına önemli bir durum. 4’ü olimpik, 1’i milli olmak üzere çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum.” dedi.

KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!7 araç birbirine girdi! Yol savaş alanına döndü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Karaman Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
13:02
İkindi
16:22
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Karaman Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Böcüm Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Çınar Eczanesi Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

KMÜ’den Bahar Kalkanı Harekatına destek

Yangında Ölen Iki Kız Kardeş Yan Yana Defnedildi

Yangında Ölen Iki Kız Kardeş Yan Yana Defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.