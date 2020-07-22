KMÜ yayın sıralamalarında üst sıralarda

“Bu başarının mimarı olan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversitelerin uluslararası indeksli yayın performanslarının değerlendirildiği listede KMÜ’nün elde ettiği başarının KMÜ ailesi adına gurur verici olduğunu belirterek, “Bilimsel çıktılarıyla ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına olduğu kadar ülkemizin bilim kültürünün gelişimine de destek veren üniversitemiz, göstermiş olduğu bilimsel performansla önemli bir başarı elde etmiştir. Web of Science’dan alınan uluslararası yayınlar listesinde üniversitemizin elde ettiği derece, kuşkusuz öğretim elemanlarımızın üstün gayretleri sayesinde olmuştur. Bilim camiasına yaptıkları katkıdan dolayı bu başarının mimarı olan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, uluslararası alanda gösterdikleri üst düzey başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki üniversitemiz bundan sonra da üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hem bilim camiasına hem de bölgesine ve ülkesine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

