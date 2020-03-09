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KMÜ’de "İdlib şehitlerini anma programı düzenlendi

KARAMAN HABERLERİ  | 09.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İdlib Şehitlerini Anma’ programı düzenlendi.KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İdlib Şehitlerini Anma’ programı düzenlendi.
KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen programa çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Karaman Türkoğlu Camisinde görev yapan Halit Bayram ile Gürcüoğlu Camisinde görev yapan Bekir Kale şehitler için dua etti. Duanın ardından Bizbize Tiyatro Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen anma programına geçildi. Program, öğrencilerin yakınlarının dilinden şehitlerin hayatını anlatılması ve kendileri için yazılan şiirlerin okunmasıyla başladı. Ardından şehitlerin videoları ve fotoğraflarının sergilendiği slay gösterimi salondakilerle paylaşıldı.
Cumhuriyet tarihi boyunca Karaman’ın 98 şehit verdiğine dikkat çekilen program İdlib’de şehit olan 38 kahraman askerin isimleri öğrenciler tarafından tek tek okunmasının ardından sona erdi.

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Saray Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Sıla Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Sağlık Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Talay Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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