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KMÜ’de üç yeni programa öğrenci alınacak

KARAMAN HABERLERİ  | 21.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde açılan üç yeni programa daha öğrenci alınacak.Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile üniversite bünyesinde açılan bölüm ve programlara yeni öğrenci alımları sürüyor.

KMÜ’de üç yeni programa öğrenci alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde açılan üç yeni programa daha öğrenci alınacak.
Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile üniversite bünyesinde açılan bölüm ve programlara yeni öğrenci alımları sürüyor. Son olarak yeni açılan üç programa toplam 110 öğrenci alınması kararlaştırıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni açılan programlardan birisi olan Pastacılık ve Ekmekçilik Programına önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci alınmasına karar verilirken yine Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına ise 40 öğrenci alınacak. Ayrıca KMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki yeni programlardan Evde Hasta Bakımı Programının ikinci öğretimine de 40 öğrenci alınarak eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi planlanıyor.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, “Üniversitemizin akademik altyapısını güçlendirmek ve eğitim-öğretim yelpazemizi genişletmek adına halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölüm ve programlar açmaya devam ediyoruz. Yeni açılan programlarımız ve aramıza yeni katılacak öğrencilerimizle birlikte ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Şimdiden yeni programların hayırlı olmasını ve KMÜ ailesine yeni kazanımlar getirmesini diliyorum” dedi.

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