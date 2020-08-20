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KMÜ’de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim’de başlayacak

KARAMAN HABERLERİ  | 20.08.2020 16:16 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı akademik takviminde değişikliğe gitti.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerdeki eğitim-öğretim takviminin 01 Ekim 2020 tarihinden sonra başlatılmasına yönelik açıklamasına istinaden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu da akademik takvimini güncelledi.

KMÜ’de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim’de başlayacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senatosu, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı akademik takviminde değişikliğe gitti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerdeki eğitim-öğretim takviminin 01 Ekim 2020 tarihinden sonra başlatılmasına yönelik açıklamasına istinaden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosu da akademik takvimini güncelledi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül başkanlığında uzaktan erişim yoluyla toplanan Üniversite Senatosu, 20 Ağustos 2020 tarihli ve 91 sayılı kararıyla yeni eğitim-öğretim döneminin 05 Ekim 2020 tarihinde başlatılmasını uygun buldu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, ülkemizde uygulanan korona virüs tedbirleri bağlamında üniversitelerdeki eğitim-öğretim süreçlerinde de güncellemelere gidildiğini hatırlatarak, "Öğrencilerimizin sağlık durumlarını muhafaza etmek adına daha önce 28 Eylül 2020 olarak belirdiğimiz yeni eğitim-öğretim dönemi başlangıcını, üniversitemizin tüm bölüm ve programları için 05 Ekim 2020 olarak güncelledik. Eğitim-öğretimin uzaktan ya da yüz yüze yapılmasına ilişkin ise ilerleyen günlerde pandeminin seyrine göre bir karar vereceğiz. Şimdiden yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyor, öğrencilerimiz ve tüm mensuplarımızla birlikte sağlıklı günlere en kısa sürede kavuşmamızı temenni ediyorum" dedi.

KMÜ’de yeni eğitim-öğretim dönemi 5 Ekim’de başlayacak

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