KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının Gölcük ilçesinde hizmet veren Değirmendere Kurs Merkezi yeni yerine taşındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları’nın (KO-MEK) Gölcük ilçesinde hizmet veren Değirmendere Kurs Merkezi yeni yerine taşındı. KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi bundan böyle Merkez Mah. Mithat Gürses Caddesi Değirmendere Kapalı Otoparkının 4. katında hizmet verecek. Modern bir alanda hizmet verecek olan kurs merkezinde 6 derslik bulunuyor. Ayrıca öğretmenler ve idareci odalarının yer aldığı kurs merkezinde bay-bayan mescit ile Gölcük Belediyesi ile ortaklaşa kullanılacak 120 kişi kapasiteli çok amaçlı salon yer alıyor.

KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’nin Değirmendere kapalı otoparkının en üst katında hizmet verecek olması, kursiyerlere ulaşım açısından önemli avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra otopark içinde bulunan asansör imkanı yürüme sorunu olan vatandaşlara kolaylık sağlayacak. KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’nin eski yeri derslik ve yer açısından olması nedeniyle bekleyen kursiyer sayısında artış meydana geldi. Ancak kurs merkezinin yeni yerine taşınmasının bu sorunu ortadan kaldırdı. Değirmendere kurs merkezi önümüzdeki eğitim döneminde daha fazla kursiyer ile eğitim yoluna devam edebilecek. Kurs merkezi yeni eğitim dönemine 502 kursiyer ile girdi.

KO-MEK Değirmendere Kurs Merkezi’nde vatandaşlara, İngilizce, Almanca, bilgisayar işletmenliği, bilgisayarlı muhasebe, örgü, takı tasarımı, ahşap boyama, pul-boncuk dikişleri, Kur’an-ı Kerim, giyim ve mefruşat branşlarında eğitim veriliyor.

