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KO-MEK ilçe sergileri başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.03.2020 15:18 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 10 Mart Salı günü başlıyor.KO-MEK 16.

KO-MEK ilçe sergileri başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 10 Mart Salı günü başlıyor.
KO-MEK 16. yıl ilçe sergileri bu yıl “Aile” teması ile vatandaşların beğenisine sunulacak. Aile temalı ilçe sergileri, Kartepe ilçe sergisi ile başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 10 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan sergi 14.30’da açılacak. KO-MEK 16. yıl ilçe sergileri 16 Nisan Perşembe günü Gebze ilçe sergisi ile sona erecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 16. Eğitim yılını kutluyor. Eğitim hayatına 16 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KO-MEK halen 42 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.
Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 16 yıl içinde 662 bin 565 kursiyere 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2019-2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 54 bin 939 vatandaşa 200 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.
Sanat eğitiminin yanındaki meslek branşları ise ülke istihdamına can verdi. Bu kurslardan yetişen çok sayıda vatandaş iş buldu ya da kendi iş yerini açtı. KO-MEK, Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanlığı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşta istihdama yönelik kurslar açtı. Bunun yanı sıra, KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere umut oldu.
Sanat branşlarında eğitimlere katılan vatandaşlar ise bir aile sıcaklığı içinde hayatlarına farklı bir bakış açısı getirdi. Hastalığını, derdini, bu kurslarda unutarak çok sayıda vatandaş KO-MEK Ailesi ile hayata yeniden bağlandı.
KO-MEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası, KO-MEK Hurması adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri anlamlı projeler gönüllere taht kurdu.

KO-MEK ilçe sergileri başlıyor

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Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Halk Eczanesi
Darica
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