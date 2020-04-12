YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. KO-MEK maske üretimini arttırdı

KO-MEK maske üretimini arttırdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, maske üretimini arttırdı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kent genelinde korona virüse karşı kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor.

KO-MEK maske üretimini arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, maske üretimini arttırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kent genelinde korona virüse karşı kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor. 100 bin adet maske ve 10 bin adet koruyucu ekipman dikimi hedefi ile yola çıkan KO-MEK, alınan son tedbir kararları çerçevesinde üretimini arttırdı. Bu kapsamda KO-MEK kurs merkezlerinde ve Gülen Yüzler Atölyesi’nde günlük 17 bin adet maske üretiliyor. Buna ek olarak 200 tulum sağlık çalışanlarının kullanımı için dikiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Tüm bunları göz önüne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla maske üretim kapasitesini arttırdı.
Maske ve koruyucu ekipman dikimleri KO-MEK kurs merkezlerinde ve Gülen Yüzler Atölyelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Maske ve koruyucu ekipmanların dikimi için KO-MEK usta öğreticileri ve Gülen Yüzler Atölyesi çalışanları adeta seferber oldu. Kapasitenin artmasıyla günlük 17 bin adet maske dikiliyor. Buna ek olarak sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tulumların dikimi de sürüyor. Günlük 200 adet koruyucu tulum dikilerek vakit kaybetmeden sağlık personeline aktarılıyor.
Korona virüsle mücadelede hayati önem taşıyan maske ve koruyucu ekipman dikimi devam edecek. Maskeler sağlık personelinin yanı sıra vatandaşlara da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşım kullanılan ve bunun gibi kalabalık alanlarda, KO-MEK’te üretilen maskeleri ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıyor. Virüsün etkisini kaybedene kadar maske takmak gerekliliği üzerinde duran hekimler, ayrıca yine sağlık personeli için dikilen koruyucu ekipmanlar için de KO-MEK’e teşekkür etti.

KO-MEK maske üretimini arttırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Antalya'da bir kişi tartıştığı ev arkadaşını silahla öldürdü

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Erdem Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Yalın Eczanesi
Golcuk
Cankatar Eczanesi
Darica
Elif Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Yıldız Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

İzmit’te ilk yardım kolilerini Başkan Hürriyet dağıttı

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak üretilen 15 bin maske ele geçirildi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İzmit Belediyesi’nden personellerine moral primi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.