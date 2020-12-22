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KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Dijital İstihdam Hamlesinin ilk il dışı siparişi Kahramanmaraş’tan geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin satışa sunulduğu KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı.

KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Dijital İstihdam Hamlesinin ilk il dışı siparişi Kahramanmaraş’tan geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin satışa sunulduğu KO-MEK Sepeti, dijital pazara hızlı giriş yaptı. Geçen hafta hizmete giren alışveriş sitesini Kocaeli’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan vatandaşlar takibe aldı. Sitenin ilk il dışı siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın projesi olan KO-MEK Sepeti, geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısı ile e-ticaret hayatına katıldı. Dijital istihdam hamlesi haline gelen KO-MEK Sepeti, ticaret hayatına adım atar atmaz büyük ilgi gördü.
KO-MEK Sepeti’nin ilk siparişi ise Kahramanmaraş’tan geldi. Site, henüz basın toplantısı ile tanıtım aşamasında iken, Kahramanmaraş’tan ilk siparişin geldiği belirlendi. Sipariş edilen bir çift patik KO-MEK Sepetinin ilk satışı olarak kayıtlara geçti. Sipariş vakit kaybedilmeden hazırlanarak, güvenli bir şekilde Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

KO-MEK Sepeti’nden dijital pazara hızlı giriş

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