KO-MEK’in makrome kursuna kadınlardan yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kursları tarafından açılan makrome kursu, hanımlar tarafından büyük ilgi görüyor.

KO-MEK Derince Kurs Merkezi’nde açılan makrome kursunda eğitimler devam ediyor. Kocaelili hanımların yoğun ilgi gösterdiği kursta derslerde makrome yapımına ait tüm teknikler, usta öğretici tarafından titizlikle kursiyerlere aktarılıyor. Makrome kursunda kursiyerler öncelikle düğüm atma tekniklerini öğreniyor. Düğüm atmayı öğrenen kursiyer daha sonra, anahtarlık, kemer ve cüzdan gibi küçük objelerin yapımına başlıyor. Derslerde ilerleme kaydeden kursiyerler teknik bilgilerini daha büyük objelere yönlendiriyor. Bu aşamada kursiyerler yine son dönemde ev dekorasyonlarında tercih edilen duvar ve kasnak panolarını yapmaya başlıyor.

Yapılan duvar ve kasnak panoları bununla sınırlı bırakılmıyor. Kursiyerlere kurs içinde yapılan bu ürünleri renklendirme teknikleri öğretiliyor. Kursa katılan kadınlar, önemli bilgiler öğrendiklerini söyleyerek, “Bu kursta evlerimiz için birbirinden güzel eserler üretiyoruz. Burada hem bir aile sıcaklığında arkadaşlarımız ve hocalarımız ile bir araya geliyoruz, hem de el becerimizi geliştiriyoruz. KO-MEK ve kurslarını hayatımıza katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



