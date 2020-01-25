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KO-MEK’ten Kur’an-ı Kerimi tecvidli okuma yarışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kur’an-ı Kerim Okuma Branşı kursiyerleri arasında Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışması düzenleyecek.Bu yıl beşincisi düzenlenen ve bayan kursiyerlerin katılabileceği yarışmada, birinci olan kursiyer çift kişilik Umre ziyareti, ikinci kursiyer çift kişilik Kudüs gezisi, üçüncü kursiyer ise yine çift kişilik Konya gezisi ile ödüllendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kur’an-ı Kerim Okuma Branşı kursiyerleri arasında Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışması düzenleyecek.
Bu yıl beşincisi düzenlenen ve bayan kursiyerlerin katılabileceği yarışmada, birinci olan kursiyer çift kişilik Umre ziyareti, ikinci kursiyer çift kişilik Kudüs gezisi, üçüncü kursiyer ise yine çift kişilik Konya gezisi ile ödüllendirilecek. Başvuru süresi başlayan yarışmaya katılmak isteyen kursiyerler, başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Yarışmanın son başvuru tarihi 29 Nisan 2020 olarak belirlendi. Yarışma için ön eleme tarihleri başvurular bittikten sonra ilan edilecek. Final ise 22 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kur’an-ı Kerimi Tecvidli Okuma Yarışmasına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında KO-MEK Kur’an-ı Kerim okuma branşında sertifika almış ya da halen eğitime devam eden bayan kursiyerler katılabilecek. Geçmiş yıllarda yarışmaya katılıp dereceye girmiş kursiyerler 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yapılacak Kur’an-ı Kerim Yarışmasına katılamayacak. Yarışmanın jüri üyeleri, İl Müftülüğü tarafından belirlenecek.

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