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Koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen 3 İHA'yı imha etti

27.06.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koalisyon güçleri, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen 3 İHA'yı imha etti

RİYAD (AA) - Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, İran destekli Husilerin, bomba yüklü İHA'larla ülkenin güneyini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin, İHA'ları etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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