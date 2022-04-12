YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. "Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

12.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılıkça "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Nisan'da Düzce ve İstanbul'da yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklama talebine aykırı olduğu belirtilen adli kontrol kararlarına, Başsavcılıkça itiraz edileceği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına giden ve buradan Düzce'ye görevlendirilen örgüte müzahir kişilerin, "sözde Kobani'ye yardım kampanyası" ile kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri, inşaat işçileri, diğer işçi ve vatandaşlardan "tehdit, baskı, cebir ve şiddet yoluyla 2015 yılı ve sonrasında vergi adı altında terör örgütü adına para topladığı" tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgüt adına yapmış oldukları vergilendirme faaliyetlerini legal zeminde daha rahat yürütebilmek için "KARDER Derneği" kurduğu, toplanan paraların şüphelilerce Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Van'da örgütün Irak-Hakurk-Kaniras bölgesinde sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösteren örgüt mensuplarına elden teslim edildiği, bunun üzerine ekiplerce operasyon başlatıldığı bildirilmişti.

Düzce ve İstanbul'da 4 Nisan'da gözaltına alınan 16 şüphelinin araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, dijital materyal ve makbuzlara da el konulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da bulduEski milli kaleci "Tostos Turan" huzuru Kızılay'da buldu
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorMuğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandıEvleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:01
İkindi
16:43
Akşam
19:40
Yatsı
21:05
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

‘Aşk hayatı’ etkilenecek diye 75 bin pound tazminat aldı!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.