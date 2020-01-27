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Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl düştü?

NBA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kobe Bryant'ın helikopterinin nasıl düştüğü henüz netlik kazanmadı ancak efsane sporcunun ölüm haberini ilk duyuran TMZ, çarpıcı bir haber daha yaptı. İpuçları takip edilerek bilgiler derlenen haberde, pilotaj hatası olduğu vurgulandı.

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı ancak kazayı ilk duyuran magazin sitesi TMZ, kule konuşmaları ve görgü tanığı ifadelerini bir araya getirdi.

PİLOTAJ HATASI İDDİASI VAR

İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Yoğun siste yönünü kaybeden ve güneye doğru yükselen helikopterin kaza yapmasının en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia ediliyor.

1200 FEET'TEN 2000 FEET'E ÇIKMASI KAZAYI GETİRDİ

TMZ'nin haberinde 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya doğru yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşan pilot, helikopteri güney yönüne döndürdü. Bu çok kritik bir hamle oldu çünkü güneyde dağ bulunuyordu. Bu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği iddia ediliyor.

298 KM HIZLA DAĞA ÇARPTI

Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterde malesef kurtulan olmadı. 161 knot hızla (298 km) dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.

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