Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl düştü?

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin nedeni henüz açıklanmadı ancak kazayı ilk duyuran magazin sitesi TMZ, kule konuşmaları ve görgü tanığı ifadelerini bir araya getirdi.
İddialara göre kaza sadece 15 dakika içerisinde gerçekleşti ve yoğun sisli havaya rağmen helikopter kaldırıldı. Yoğun siste yönünü kaybeden ve güneye doğru yükselen helikopterin kaza yapmasının en büyük sebebinin pilotaj hatası olduğu iddia ediliyor.
TMZ'nin haberinde 09:30'da Burbank Havalimanı'ndaki kontrol kulesi ile temasa geçen helikopter pilotu 15 dakika boyunca olduğu yerde daire çizdi ve görüş açısının darlığı nedeniyle batıya doğru yöneldi. Saat 09:40 civarında ise daha yoğun bir havayla karşılaşan pilot, helikopteri güney yönüne döndürdü. Bu çok kritik bir hamle oldu çünkü güneyde dağ bulunuyordu. Bu dönüş sırasında 1200 feetten 2000 feete kadar helikopterin yükseldiği ve kazayı da bu tırmanışın getirdiği iddia ediliyor.
Saat 09:45 olduğunda ise 1700 feet yükseklikte dağa çakılan helikopterde malesef kurtulan olmadı. 161 knot hızla (298 km) dağa çakılan helikopterin anında alev aldığı da görgü tanıkları tarafından paylaşıldı.
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