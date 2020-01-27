Kobe Bryant'ın ölümü ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davası paylaşımı tepki çekti

Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Sen nasıl bir insansın", "İğrençsin", "Kalpsiz", "Anısına saygı göster", "Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy" gibi yorumlarda bulundu.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları büyük tepki çekti Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini paylaştı.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları büyük tepki çekti

Felicia Sonmez'in aktardığına göre daha da ileri giden bazı kullanıcılar kendisini ölümle tehdit etti. Sonmez, "Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünüyle hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Haberi kendisinin yazmadığını ancak oldukça iyi işlendiğini düşündüğünü belirten Sonmez, "Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor" dedi.

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları büyük tepki çekti

Ancak on binlerce tehdit mesajı alan Sonmez, tweetlerini silmek zorunda kaldı. Twitter'da da '#FireFeliciaSonmez' (Felicia Sonmez'i Kov) etiketi altında kampanya başlatıldı.

İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Olayın ardından Washington Post gazetesi Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez'i idari izne çıkardıklarını duyurdu. Grant, Sonmez'in tweetleri

