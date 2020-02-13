KOBİ'lere ve girişimcilere sağlanan destekler panelde ele alındı

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "Kendimize özgü bir kalkınma modeli geliştirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Çıkışımızın rekabetçi yerli üretim olduğunu düşünmekteyiz. İstiyoruz ki yerli üretimi rekabetçi kılalım." dedi.

TOSYÖV, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu iş birliğinde düzenlenen "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" panelinde konuşan Kuleyin, TOSYÖV'ün Türkiye'de girişim ve KOBİ kavramını yaygınlaştırdığını söyledi.

KOBİ'lere yönelik sorunları sürekli dile getirdiklerini ve ilgili kesimlerle tartıştıklarını anlatan Kuleyin, "Yerli ve milli üretim ülkede hakim olsun istiyoruz. Bununla ilgili olarak da ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Bir kalkınma modeli geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Kuleyin, "Endüstri 4.0" kavramının Almanya'ya, "Toplum 5.0" kavramının da Japonya'ya ait olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu ülkelerden farklarından bahseden Kuleyin, şöyle devam etti: