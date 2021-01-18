KOBİ'lerin cirosu 10 yılda yaklaşık 5 katına çıktı

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - KOBİ'lerin cirosu 2009'da 909 milyar lira seviyesindeyken, 2019'da 4 trilyon 507 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun 2009-2019 dönemini kapsayan KOBİ İstatistikleri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2009'da 2 milyon 625 bin olan KOBİ girişim sayısı, 2019'da 3 milyon 221 bine çıktı. Ölçek dağılımına bakıldığında KOBİ'lerin 2 milyon 979 binini mikro, 208 binini küçük ve 34 binini orta ölçekli girişimler oluşturdu.

KOBİ'lerin içinde 2019 itibarıyla mikro işletmelerin oranı yüzde 92,5, küçük işletmelerin oranı yüzde 6,4 ve orta ölçekli işletmelerin oranı yüzde 1,1 olarak belirlenirken, KOBİ'lerin ülkedeki tüm girişimler içindeki payı yüzde 99,8 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, imalat sektöründe büyük ölçekli girişim sayısı dalgalı seyir izlerken, KOBİ sayısı düzenli olarak arttı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ sayısı 2009'da 319 bin 408 iken, 2019'da 400 bin 352'ye çıktı.

İnşaat sektöründe de 2009'da 134 bin 310 olan KOBİ sayısı, 2019'da 224 bin 161 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletme sayısı toptan ve perakende ticaret sektöründe 1 milyon 57 binden 1 milyon 168 bine, diğer sektörlerde de 1 milyon 115 binden 1 milyon 428 bine yükseldi.