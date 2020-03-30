KOBİ'lerin e-ticaretteki tercihi yine Aras Kargo oldu

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, 2019 KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre yüzde 34 ile bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" oldu.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından 5 milyonu aşkın sipariş ve 42 milyon ürün satışının incelenerek hazırlandığı KOBİ E-Ticaret Raporu'na göre Aras Kargo, yüzde 34 ile bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi seçildi.

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerini ortaya koymak amacıyla 2013 yılından bu yana yayımlanan raporda Aras Kargo, siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde yüzde 34 ile birinciliğe yerleşerek, son 3 yıldır olan liderliğini korudu.

Raporda, 2018 yılına göre yüzde 25 artışla 8 bini aşan IdeaSoft altyapısını kullanan sanal mağazadan satılan toplam 42 milyon ürün mercek altına alındı. 2018 yılında internetten yapılan alışverişlerin yüzde 49'unda ücretsiz kargo olanağı sunulurken, 2019 yılında bu oran yüzde 51'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, 3 yıldır istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürmekten gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti: