KOBİ'lerin yemek kartı talebi yüzde 20 arttı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, "Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1.570 işletmeyle gerçekleştirdiğimiz son araştırmamızın sonuçlarına göre çalışanlarının yemek ihtiyacını yemek kartı ile karşılayan KOBİ'lerin sayısının 2021'de yüzde 20 arttığı sonucuna ulaştık." ifadesini kullandı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, amiral gemisi MultiNet yemek kartı ile işverenlere çalışan başına senede 9 bin TL'ye varan vergi avantajı ve tasarruf imkanı sağlarken kart kullanıcılarına güçlü teknoloji alt yapısı sayesinde uçtan uca dijital ödeme deneyimi, 30 bini aşkın harcama noktası, çeşitli indirim kampanyaları ve harcadıkça kazandıran sadakat uygulaması TatlıPara ile çalışanların öğle yemekleri için en avantajlı çözümü sunuyor.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, yemek kartı sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek işverenlerin ve çalışanların yemek kartı tercihlerine dair açıklamalarda bulundu.

Işık, işletmelerin ve kart kullanıcılarımızın beklentilerine en iyi çözümleri sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Multinet Up olarak lokomotif ürünümüz MultiNet ile uzun yıllardır yemek kartı sektörünün gelişimine yön veriyoruz. Kurumsal müşterilerimizin, üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin ve kart kullanıcılarımızın beklentilerine en iyi çözümleri sunmak için düzenli aralıklarla pazar araştırmaları ve sosyal medya dinlemeleri yürüterek sektörümüzün nabzını tutuyoruz.

Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1570 işletmeyle gerçekleştirdiğimiz son araştırmamızın sonuçlarına göre çalışanlarının yemek ihtiyacını yemek kartı ile karşılayan KOBİ’lerin sayısının 2021'de yüzde 20 arttığı sonucuna ulaştık. Bu talep artışının nedenlerini çalışma hayatının esneklik kazanması, yemekhane hizmetlerinde artan maliyetler ve hijyen tedbirlerinin önem kazanması gibi unsurlarla açıklamak mümkün."

- "Her işverenin yemek kartından beklentisi farklı"

İşverenlerin yemek kartı tercihleri üzerinde etkili olan yemek kartı özelliklerinin ise online sipariş verme, market kullanımına açma kapama özelliği, günlük, haftalık veya aylık bakiye yükleme imkânı gibi alternatif kullanım özellikleri olduğunu ifade eden Işık, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her işverenin yemek kartından beklentisi farklı. MultiNet yemek kartının kullanım ayarları her işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Örneğin iş yeri merkeze uzak ya da çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalar için yemek kartının online sipariş ve ödeme kolaylığı sağlaması önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece çalışanlar online yemek siparişi verebiliyor veya market alışverişi yapabiliyor. Yemek kartının market alışverişinde kullanılmasını tercih etmeyen firmalar ise MultiNet kartlarını diledikleri zaman market kullanımına kapatabiliyor. Yine aynı şekilde kart kullanım ayarlarını saat ve lokasyona bağlı olarak da özelleştirilebiliyor."

Işık, gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek bedeli istisnasının 2022'de 36,72 TL olarak belirlendiğine değinerek, "Bazı işverenler çalışanlarının günlük yemek bakiyelerini bu tutarı baz alarak belirlerken, birçok işverenin bu fiyatın altında veya üstünde bir tutar belirlediğine de şahit oluyoruz. Firmalar çalışanlarının yemek ücretini belirlerken günlük bakiyenin kaç TL olması gerektiğine dair bizim de görüşümüzü almak istiyorlar. Belirlenecek tutarın çalışanın yaşadığı bölgeye veya sektörüne göre değişkenlik gösterebileceğini, dolayısıyla bu konuda tek bir rakam telaffuz etmenin doğru olmadığını ifade ediyoruz." dedi.

