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KOBİ'lerin yüzde 61'i, tüketicilerin ise yüzde 54'ü dijital açıdan riskte

24.02.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta araştırmasına göre, bireysel tüketicilerde Ağustos 2020'de yüzde 64 olan endişe düzeyi, Kasım 2021'de yüzde 69'ü yükseldi

İSTANBUL (AA) - Aksigorta'nın dijital güvenlik algısına yönelik araştırmasına göre, KOBİ'lerin yüzde 61'i, tüketicilerin ise yüzde 54'ü dijital açıdan riskte.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, 2020 sonunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Dijital Güvenlik Platformu'nun yıl dönümü dolayısıyla şirketler ve bireysel tüketiciler özelinde dijital güvenlik algısına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Yöntem Araştırma şirketi ile 12 ilde birlikte gerçekleştirilen ve bireysel tüketicinin yanı sıra KOBİ'leri de kapsayan araştırmaya göre, KOBİ'lerin Ağustos 2020'de endişe düzeyi yüzde 49 iken, Kasım 2021'de bu düzey yüzde 61 olarak ölçüldü. Bireysel tüketicilerde Ağustos 2020'de yüzde 64 olan endişe düzeyi, Kasım 2021'de yüzde 69 oldu.

Araştırmanın KOBİ grubunda; endişe düzeyinin artması ile firmaların bu konuda bilgi yetersizliğinin bulunması da yüzde 51'lik bir oranla ortaya çıkmış oldu. Riske karşı önlem alınmasının eksikliğini ortaya koyan araştırmanın bireysel tüketici grubu sonuçlarına göre, bireysel tüketicilerde bugüne kadar olumsuz bir deneyim yaşayan yüzde 51'lik grup içinde sadece yüzde 25'inin olumsuz deneyimi sonrası ek bir önlem almadığı belirlendi.

Dijital güvenlik açığı kavramından temel olarak algılanan alt kavram ise "kişisel verilerin çalınması ve hacklenme" oldu. Yine araştırma sonuçlarına göre, her 10 firmadan yaklaşık 4'ünün dijital platformlar üzerinden güvenlik açığına maruz kaldığını düşündüğü ortaya çıktı. Buna ek olarak 1 milyon TL altında ciroya sahip şirketlerin yetkilileri, dijital platformlar üzerinden yüksek cirolu firmalara göre daha fazla güvenlik açığına maruz kaldıklarını düşünüyor.

- "KOBİ'lerin bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme siber saldırılara yol açmakta"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, küçük şirketlerin bir bilgi teknoloji uzmanına sahip olmamasının, saldırıyı oldukça kolaylaştırdığını belirterek, "KOBİ'lerin bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme siber saldırılara yol açmaktadır. Siber güvenlik sigortasının KOBİ'ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Gülen, araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlara göre, olumsuz deneyim yaşamamış olan şirketlerin yüzde 61'inin gelecekte de olumsuz bir durum yaşamamak adına herhangi bir önlem almadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme noktasında yaşanan sevindirici hız ne yazık ki riskleri de beraberinde getiriyor. Ancak bu konuda toplumsal risk bilincimiz oldukça düşük. Gözle görülmeyen riskleri yok sayamayız. Dijital güvenlik, Aksigorta olarak sahiplendiğimiz bir alan. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Dijital Güvenlik Platformu’ risk bilincini topluma aşılamak üzerine kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesi. ‘Dijital Güvenlik Platformu’ ile hem KOBİ’lerin hem de bireylerin karşılaşabileceği dijital riskleri ve alabilecekleri önlemleri eğitimlerle aktarıyoruz. Kurum olarak kendimizi müşterilerimizin ‘risk yoldaşı’ olarak tanımlıyor, dijitalleşen yeni dünyada onların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 69'unun, dijital güvenlik konusunda alınacak eğitimin, risklerin önlenmesine ilişkin katkı sağlayacağına inandığını aktaran Gülen, "2020 yılında toplumsal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Dijital Güvenlik Platformu, tam da bu alandaki bilinç eksikliğini gidermek amacıyla ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinden doğan bu proje, bireyler ve KOBİ'ler için ücretsiz eğitimlerin yanı sıra konuya ilişkin güncel haber ve podcast7lerle referans bir bilgi kaynağı niteliğinde. Kurulduğu günden bu yana 1 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan bu platform, hem bireylerin hem de KOBİ’lerin dijital dünyada çok daha güvenle var olabilmelerine destek oluyor." ifadelerini kullandı.

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