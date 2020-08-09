KOBİS bisikletleri dezenfekte ediliyor

Bisikleti özendirmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi’ndeki bisikletler pandemi süreci nedeniyle düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 2014 yılında hizmete başladı. 6 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinin ardından vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım aracı oldu. 71 İstasyon, 864 akıllı park ünitesi, 520 akıllı bisikletle hizmet veren KOBİS’in, 140 bin üyesi bulunuyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve pandemi süreci nedeniyle bisikletler için normalleşme adımlarının atıldığı ilk günden itibaren gerekli tüm önlemler alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hizmet veren KOBİS istasyonları, vatandaşların sağlığı ve hastalıktan korunmak için düzenli olarak ekiplerce dezenfekte ediliyor. İstasyonların yanı sıra bisikletler de vatandaşlar için belli aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan Bisiklet ve İstasyon Bakım Onarım Atölyesinde tamir edilen bisikletler de dezenfekte ediliyor. Atölyede tamir edilen bisiklet, istasyon ve akıllı park üniteleri de yerlerine gönderilmeden önce salgına karşı tüm önlemleri alınıyor.

