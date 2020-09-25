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Koç Topluluğu Şirketleri TİM araştırmasında ihracatın zirvesinde yer aldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Koç Topluluğu Şirketleri TİM araştırmasında ihracatın zirvesinde yer aldı

İSTANBUL(AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirdiği “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2019” araştırmasının zirvesinde Koç Topluluğu şirketleri yer almaya devam ediyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Ödül Töreni”nde Ford Otosan ihracat şampiyonu, Tüpraş 3’üncü, Tofaş 7’nci ve Arçelik 9’uncu oldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, ödülleri Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’den aldı.

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