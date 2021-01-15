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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne "Anayasacılığın Savunucusu Ödülü"

15.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder: - "Ödülü, yalnızca bana değil, anayasacılık gereklerini bilimsel doğruluk, ciddiyet ve adanmışlıkla her koşulda savunan tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum"

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, insan hakları ve eşitlik konularında uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarıyla, Anayasacılığın Geleceği Uluslararası Forumu’nun, "Anayasacılığın Savunucusu Ödülü"nü aldı.

Koç Üniversitesi açıklamasına göre, dünya çapında ilk defa verilen söz konusu ödül, Türkiye’den Prof. Dr. Oder’e online olarak 12-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen, "Küresel Anayasacılık Zirvesi" kapsamında takdim edildi.

Prof. Dr. Oder; anayasa yargısı, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında uluslararası ve karşılaştırmalı alanda etki doğuran bilimsel çalışmalara katkıları nedeniyle ödülü Türkiye’den alan ilk bilim insanı oldu.

Açıklamada "Küresel Anayasacılık Zirvesi’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmasına yer verilen Oder, tüm dünyadaki anayasal erozyonun boyutlarına ve anayasacı bilim insanlarının rolüne değindi.

Oder, şunları kaydetti:

"Bu ödül, tüm dünyada anayasacılık alanında meslektaşlarımın oluşturduğu büyük bilimsel ailenin verdiği bir onur. Ödülü, yalnızca bana değil, anayasacılık gereklerini bilimsel doğruluk, ciddiyet ve adanmışlıkla her koşulda savunan tüm meslektaşlarımla paylaşıyorum. Özgürlükçü demokrasileri giderek daha fazla aşındıran siyasal gerilemeler sadece anayasacılığa karşıt değil. Aynı zamanda, onun yarattığı entelektüel birikimi ve akademiyi de örseliyor, değersizleştiriyor. Bu ödül ve onun verildiği bu dünya zirvesiyle, uluslararası anayasacılık ailesi olarak anayasal gerilemeler karşısında hem karşılaştırmalı anayasacılığın hem de anayasa akademisinin rolünü vurgulayacağız."

Öte yandan açıklamaya göre, söz konusu zirve, Uluslararası Kamu Hukuku Derneği (ICON-S) ve Uluslararası Anayasacılığın Geleceği Platformu tarafından bu yıl Teksas Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Ödül, anayasacılık alanında önde gelen bilim insanlarından oluşan uluslararası seçici bir kurul tarafından takdim edildi. Prof. Dr. Oder, anayasa hukuku profesörü olmanın yanı sıra UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Başkanlığı’nı da sürdürüyor.

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