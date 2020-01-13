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  4. Koca Çınarları duygulandıran etkinlik

Koca Çınarları duygulandıran etkinlik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü ile birlikte Koca Çınar Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Koca Çınar müdavimleri, Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü’nün üyeleri ile keyifli zaman geçirdi.Şarkılarla başlayan etkinlikte, görme engellilerin anlattıkları yaşam hikâyeleri Koca Çınar müdavimlerini derinden etkiledi.

Odunpazarı Belediyesi, her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın önemine vurgu yapmak ve görme engelliler ile kaynaşmayı sağlamak amacıyla etkinlik düzenledi.
Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü ile birlikte Koca Çınar Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Koca Çınar müdavimleri, Görsem Rehabilitasyon Ritim Grubu ve Görme Engelliler Spor Kulübü’nün üyeleri ile keyifli zaman geçirdi.
Şarkılarla başlayan etkinlikte, görme engellilerin anlattıkları yaşam hikâyeleri Koca Çınar müdavimlerini derinden etkiledi.

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