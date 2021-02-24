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Koca Meşe ‘anıt ağaç’ oluyor

24.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde bulunan bin yıllık asırlık meşe “anıt ağaç” olarak tescilleniyor.İlçeye bağlı Akçabük köyünde bulunan ve bin yılı aşkın bir zamandır varlığını sürdürdüğü tespit edilen “Koca Meşe”nin “anıt ağaç” olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yaptığı açıklamada, “Akçabük köyündeki ‘Koca Meşe’ olarak bilinen kadim ağacı ‘anıt ağaç’ statüsüne taşıyabilmek için tescilleme çalışmalarımıza başladık.

Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde bulunan bin yıllık asırlık meşe “anıt ağaç” olarak tescilleniyor.
İlçeye bağlı Akçabük köyünde bulunan ve bin yılı aşkın bir zamandır varlığını sürdürdüğü tespit edilen “Koca Meşe”nin “anıt ağaç” olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı.
Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, yaptığı açıklamada, “Akçabük köyündeki ‘Koca Meşe’ olarak bilinen kadim ağacı ‘anıt ağaç’ statüsüne taşıyabilmek için tescilleme çalışmalarımıza başladık. Teknik ekibin köye gelerek ağaçla ilgili yaptığı ölçümlerde, ‘Koca Meşe’ olarak bilinen kadim ağacın, 7,70 metre çapında ve yaklaşık 950 ile 1000 yıllık olduğu tespit edildi. Tescillenmenin ardından da bakımlarının yapılarak, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

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