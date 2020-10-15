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Kocaavşar mesire alanı 2021’de yenilenecek

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, Kocavaşar Mahallesi’ne projeyi hayata geçiriyor.

Karesi Belediyesi, Kocavaşar Mahallesi’ne projeyi hayata geçiriyor. Mahalledeki mesire alanı için Büyükşehir ile birlikte ortak bir çalışmaya hazırlandıklarını söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2021 yılında alanın düzenleneceğini belirtti.
Karesi Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Özellikle eskiden belde olan ve Büyükşehir yasası ile mahalleye dönen bölgelerde daha kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu mahallelerden olan Kocaavşar’a belediye hizmetlerinin aksamadan gittiğini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Kocaavşar Mahallemizde 167 adet konteynırımızın evsel katı atıkları haftada iki gün toplanıyor. Umumi tuvaletlerin temizliği ise Perşembe günleri buharlı aracımız ile birlikte yapılmakta. Onu haricinde Pazaryerlerinin temizliği ise her Cuma yapılmakta. Camii ve bahçesi ile tuvaletlerinin dezenfekte temizlikleri ise rutin olarak yapılıyor” dedi.
Başkan Yılmaz’dan Kocaavşar için destek
Kocaavşar mesire alanıyla ilgili çalışma hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Başkan Orkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile konuştuk. Önümüzdeki yıl Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kocaavşar mesire alanında oraya yakışır bir şekilde düzenleyip, halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kocaavşar’ın mesire alanı güzel, kullanımı rahat. İnsanların bilhassa haftasonlarında yoğun olarak geldikleri bir yer. 10 adet bank ve 27 adet ilave konteynır alındı. Ekiplerimizce park, mesire alanı ve cami bahçelerinde temizlikler yapılmaktadır. Mesire alanının projesi de 2021 yılında gerçekleştirilecek. Daha iyi, daha güzel ve daha yaşanılabilir Kocaavşar için hep birlikte elele vererek çalışacağız” şeklinde konuştu.

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